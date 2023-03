Il MoonSwatch d' oro è in vendita in sole quattro città e una è italiana

Leggi su gqitalia

(Di martedì 7 marzo 2023) Ilè stato l'orologio dell'anno, ha riacceso la febbre dell'orologeria e fatto scattare incredibili code davanti ai negozi. Ma se sei un collezionista o semplicemente ami allacciarti al polso i modelli più ricercati come Ibrahimovich, c'è un nuovoin arrivo direttamente dalla Luna. Oggi e solo per oggi, inin tutto il mondo, verrà messa inun'inedita versione del modello Mission to the Moon, con lancetta dei secondi rivestita in Moonshine Gold, particolare lega d'oro, cara agli amanti dello Speedmaster originale. Si tratta infatti di un tipo di oro più chiaro e più resistente dell’oro giallo, presentato da Omega nel 2019 in occasione del lancio dello Speedmaster che celebrava il 50° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11. Il nuovo ...