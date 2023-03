Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Rino Icardi, voce storica del calcio italiano (Di martedì 7 marzo 2023) Il mondo del giornalismo sportivo e non solo piange la scomparsa di una delle voci storiche italiane: è morto ad 85 anni a Roma Rino Icardi, voce storica del calcio italiano, famoso soprattutto per “Tutto il calcio minuto per minuto”. Rino Icardi Nato ad Alessandria, Icardi era l’ultimo dei giornalisti del nucleo storico di “Tutto il calcio” che aveva contribuito a lanciare insieme a Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Alfredo Provenzali. Dopo aver fondato “Il Raglio”, uno dei primi giornali studenteschi d’Italia, aveva iniziato la sua carriera nella redazione de “La Gazzetta dello Sport”, per poi approdare in Rai. Si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Ildelsportivo e non sololadi una delle voci storiche italiane: è morto ad 85 anni a Romadel, famoso soprattutto per “Tutto ilminuto per minuto”.Nato ad Alessandria,era l’ultimo dei giornalisti del nucleo storico di “Tutto il” che aveva contribuito a lanciare insieme a Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Alfredo Provenzali. Dopo aver fondato “Il Raglio”, uno dei primi giornali studenteschi d’Italia, aveva iniziato la sua carriera nella redazione de “La Gazzetta dello Sport”, per poi approdare in Rai. Si è ...

