Il marocchino accoltellatore, un simbolo dell'immigrazione illegale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – Un marocchino personificazione dell'immigrazione illegale, l'uomo che a Milano ha terrorizzato la folla in pieno pomeriggio ferendo sei persone di cui un paio pure gravemente. L'identikit da noi stessi pubblicato lascia poco spazio alle interpretazioni. Un marocchino simbolo dell'immigrazione illegale Siamo alle solite. La stampa mainstream fa a gara nel "non comunicare" la provenienza dell'uomo dalla coltellata facile. Ci riesce timidamente Adnkronos, poi ripresa dal Secolo d'Italia. Altrimenti, altrove, è semideserto. L'accoltellatore è generico, perché non si può indagare sui problemi che – forse, diciamo forse – potrebbe provocare un'orda di centinaia di migliaia di immigrati clandestini sul nostro territorio. Gente di cui non si sa ...

