Il marito scompare | 8 mesi dopo la moglie lo trova morto nell’armadio della stanza da letto

(Di martedì 7 marzo 2023)il corpo mummificato del. Vicenda incredibile quella avvenuta a Troy, nella contea di Madison, stato dell’Illinois, Stati Uniti d’America. Ottofa Richard Maedge, 53 anni, è scomparso. Era il 27 aprile del 2022 quando laJennifer ne ha denunciato la scomparsa. La donna ha riferito che ilaveva fatto perdere le sue tracceaverle detto che sarebbe tornato in anticipo dal lavoro. Durante le ricerche la polizia ha visitato per due volte l’abitazione in cui Richard viveva con laJennifer. In entrambi i casi le ricerche hanno dato esito negativo, ma gli agenti si sono accorti che c’era un cattivo odore, “simile a una fogna” nella casa. Abitazione che gli stessi uomini delle forze dell’ordine hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antlan1 : la storia merita Il marito scompare, la moglie lo trova otto mesi dopo: il corpo era mummificato nell'armadio dell… - leggoit : Il marito scompare, la moglie lo trova otto mesi dopo: il corpo era mummificato nell'armadio della camera da letto - alto_adige : La donna si è allontanata ieri mattina da casa, l'allarme lanciato dal marito - apsassano : Oggi tengo chiuso a casa mio marito che vuole andare a votare @ellyesse così il @pdnetwork scompare definitivamente… -

Solo l'11 dicembre, otto mesi dopo la scomparsa, Jennifer si è imbattuta per caso nel cadavere delmentre cercava decorazioni natalizie in un ripostiglio poco utilizzato all'interno di un ...... Rachel ( Claire Danes ), produttrice teatrale di successo,misteriosamente, lasciandolo ...talento per raggiungere un notevole successo professionale solo per essere poi etichettata dal......- eroe si tuffa per salvarlo e: sono entrambi dispersi Chi era Rosalba dell'Albani La 52enne è la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. L'omicida è ildi una ...

Il marito scompare, la moglie lo trova otto mesi dopo: il corpo era ... leggo.it

Lo ha cercato per otto mesi, ne ha denunciato la scomparsa e seguito le indagini della polizia. Ma suo marito non si era mai mosso da casa: per tutto quel tempo il ...'Smemorabilia, catalogo sentimentale degli oggetti perduti', è l'ultimo libro di Maurizio Costanzo pubblicato da Mondadori a ottobre 2022 ...