Il manager | «Dedico questo 8 marzo a mia madre uccisa | ora voglio aiutare chi subisce un reato»

Manilo Tomassini, 47 anni, è project manager: sette anni fa la tragedia di sua madre, che venne strangolata per aver chiesto all'inquilino gli affitti arretrati. Vorrebbe portare nel Lazio la figura del Garante per la tutela delle vittime di reato (che esiste soltanto in Lombardia)

Manilo Tomassini, 47 anni, è project manager: sette anni fa la tragedia di sua madre, che venne strangolata per aver chiesto all’inquilino gli affitti arretrati. Vorrebbe portare nel Lazio la figura d ...