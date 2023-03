Il Governo mira agli scafisti. Ma non sono loro i veri padroni delle tratte (Di martedì 7 marzo 2023) Colpa degli scafisti. Dalle parti del Governo Meloni hanno trovato qualche parola messa in fila dal Papa utile per provare a salvare la faccia e ora tutti in coro ripetono: “Colpa degli scafisti!”. Non vengono nemmeno sfiorati dal dubbio che gli scafisti siano ingranaggi illegali di qualcosa che legalmente viene impedito di fare. Lo scafista molto spesso è un clandestino che paga il biglietto. Ma far scontare tutto a loro è facile Nella destra ancora non hanno capito che un afghano (tanto per citare una nazionalità verso cui le colpe dell’Occidente sono smisurate) può fare domanda di asilo in Italia (e in Europa) solo affidandosi a uno scafista. Molti dei loro elettori che si chiedono “ma perché non prendono un aereo con tutti quei soldi?” non hanno ancora capito che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Colpa degli. Dalle parti delMeloni hanno trovato qualche parola messa in fila dal Papa utile per provare a salvare la faccia e ora tutti in coro ripetono: “Colpa degli!”. Non vengono nemmeno sfiorati dal dubbio che glisiano ingranaggi illegali di qualcosa che legalmente viene impedito di fare. Lo scafista molto spesso è un clandestino che paga il biglietto. Ma far scontare tutto aè facile Nella destra ancora non hanno capito che un afghano (tanto per citare una nazionalità verso cui le colpe dell’Occidentesmisurate) può fare domanda di asilo in Italia (e in Europa) solo affidandosi a uno scafista. Molti deielettori che si chiedono “ma perché non prendono un aereo con tutti quei soldi?” non hanno ancora capito che ...

