Il gol più bello di Maradona? Per il campione argentino era questo | il video recuperato e trasformato a colori

19 febbraio 1980, amichevole tra Argentinos Juniors e Deportivo Pereira. Un giovanissimo Diego Armando Maradona (aveva 19 anni) segna un gol dei suoi, saltando gli avversari, compreso il portiere, in velocità, con la palla al piede. Secondo il campione argentino questo, che vedete nel video, era la sua rete più bella. Un gruppo di appassionati, dopo che il filmato era stato recuperato nel 2013 ed era in pessime condizioni, lo ha "restaurato" e trasformato a colori.

