Il «falco» Powell frena le Borse | Fed pronta a mosse più aggressive Milano chiude a -0 | 67%

(Di martedì 7 marzo 2023) Il futuro delle politiche monetarie resta al centro dell'attenzione, tra le preoccupazioni per l'inflazione e la crescita. Petrolio in calo, gas recupera dai minimi di dicembre 2021. Dollaro si rafforza su euro e sterlina. Spread in area 183 punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsfinanza : Il «falco» Powell frena le Borse, Fed pronta a mosse più aggressive - IzzoEdo : RT @LaStampa: Powell torna falco: la Fed pronta a stringere sui tassi spaventa le Borse - LaStampa : Powell torna falco: la Fed pronta a stringere sui tassi spaventa le Borse - bluerating_com : RT @bluerating_com: Mercati, oggi il discorso di Powell: sarà ancora “falco”? -

Spread in area 183 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il "" Jerome, anticipando per gli Stati Uniti una politica monetaria potenzialmente più aggressiva del previsto, ha gelato le Borse ...Jeromeriveste i panni da. La Federal Reserve dovrà probabilmente alzare il costo del denaro a un livello superiore rispetto a quanto stimato in precedenza. "Gli ultimi dati economici sono stati ...... Jerome, intervenendo sulla politica monetaria davanti alla commissione Bancaria del Senato ... La prospettiva di una Fed più "" che potrebbe alzare i tassi in misura più ampia e per un ...

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib in rosso (-0,7%) dopo la posizione da falco del presidente della Fed Milano Finanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - Gia' in ribasso nelle ore precedenti, l'euro perde ulteriormente quota dopo le parole da "falco" ...C'è ancora del "lavoro da fare" - ha sottolineato Powell - aggiungendo che "senza stabilità dei prezzi, l'economia "non funziona per nessuno". La prospettiva di una Fed più "falco" che potrebbe alzare ...