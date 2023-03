Il culto di Stalin a Rai News (Di martedì 7 marzo 2023) Menomale che c’è Firenze con le sue oceaniche manifestazioni antifasciste, ché la minaccia incombe sempre e la memoria va tenuta desta. Invece per lo Stalinismo non c’è bisogno di tener desta la memoria: nelle teche di Rai News non s’è mai spenta la fiamma del dittatore sanguinario che fece milioni di morti. Il 5 maggio ricorrevano 70 anni dalla morte del georgiano mannaro, e il fiero manipolo dei cekisti di Rai News ha organizzato una festicciola. “Mosca, fiori e tanta nostalgia per i 70 anni dalla morte di Stalin”, è il titolo di un servizio. Nel quale si celebra Stalin, pudicamente definito “figura controversa”, mentre viene addirittura celebrata la sua opera in Ucraina: “Fece della lotta al nazionalismo ucraino uno degli scopi principali”. Applicando questi parametri si potrebbe dire che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 marzo 2023) Menomale che c’è Firenze con le sue oceaniche manifestazioni antifasciste, ché la minaccia incombe sempre e la memoria va tenuta desta. Invece per loismo non c’è bisogno di tener desta la memoria: nelle teche di Rainon s’è mai spenta la fiamma del dittatore sanguinario che fece milioni di morti. Il 5 maggio ricorrevano 70 anni dalla morte del georgiano mannaro, e il fiero manipolo dei cekisti di Raiha organizzato una festicciola. “Mosca, fiori e tanta nostalgia per i 70 anni dalla morte di”, è il titolo di un servizio. Nel quale si celebra, pudicamente definito “figura controversa”, mentre viene addirittura celebrata la sua opera in Ucraina: “Fece della lotta al nazionalismo ucraino uno degli scopi principali”. Applicando questi parametri si potrebbe dire che ...

