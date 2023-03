Il contante piace sempre meno: nel 2022 il valore dei pagamenti digitali in Italia è salito del 18% a quasi 400 miliardi (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano a crescere i pagamenti digitali in Italia. Nonostante le battaglie di retroguardia del governo Meloni, che nell’ultima legge di Bilancio ha alzato la soglia sotto cui è consentito saldare in contanti e tentato (per poi fare marcia indietro) di eliminare le sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti con carta per importi bassi. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, tra carte, smartphone, smartwatch e wallet nel 2022 il valore del transato ha sfiorato i 400 miliardi di euro, in aumento del 18% sul 2021 e attestandosi al 40% dei consumi. Alessandro Perego, responsabile scientifico degli osservatori Digital Innovation del Politecnico, ha sottolineato che i numeri “dimostrano che quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano a crescere iin. Nonostante le battaglie di retroguardia del governo Meloni, che nell’ultima legge di Bilancio ha alzato la soglia sotto cui è consentito saldare in contanti e tentato (per poi fare marcia indietro) di eliminare le sanzioni per i commercianti che non accettanocon carta per importi bassi. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, tra carte, smartphone, smartwatch e wallet nelildel transato ha sfiorato i 400di euro, in aumento del 18% sul 2021 e attestandosi al 40% dei consumi. Alessandro Perego, responsabile scientifico degli osservatori Digital Innovation del Politecnico, ha sottolineato che i numeri “dimostrano che quanto ...

