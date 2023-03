Il conduttore Jonnie Irwin | “Sto morendo | preparo il mio testamento digitale e messaggi per la mia famiglia”

(Di martedì 7 marzo 2023) Licenziato due anni fa dopo la terribile diagnosi di cancro, il famoso presentatore e scrittore inglese,, è tornato negli studi di Channel 4 dove era stato padrone di casa della trasmissione A place in the sun. Nel corso della puntata andata in onda domenica, il quarantanovenne ha voluto portare la sua testimonianza, con la decisione di preparare une alcuniche gli permetteranno di continuare a parlare anche dopo la morte con la moglie, Jessica Holmes, e i loro tre figli, Rex e i gemelli Rafa e Cormac, rispettivamente di tre e due anni. Intervistato lo scorso novembre da Hello Magazine,aveva rivelato di essere ormai giunto alla fine della propria vita, per via di un cancro allo stadio terminale ai polmoni, che è ...

Il famoso presentatore televisivo inglese Jonnie Irwin, 49 anni, domenica è tornato eccezionalmente al suo programma, "A place in the sun", su Channel 4 (da cui è stato licenziato dopo la diagnosi).

