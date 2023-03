Il Comitato di Bioetica su Alfredo Cospito: «No a misure coercitive contro la sua volontà» (Di martedì 7 marzo 2023) I membri del Comitato Nazionale di Bioetica condividono il «rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale della persona» e «ritengono che non vi siano motivi giuridicamente e Bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della L.219/2017 nei confronti della persona detenuta». Che, in via generale, «può rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante le Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat)». Lo fa sapere lo stesso Comitato, che nella sua riunione plenaria del 6 marzo «ha approvato il documento di risposta ai quesiti del ministero della Giustizia presentati il 6 febbraio scorso». Anche se si riferisce al caso di Alfredo Cospito, fa sapere il Cnb, la risposta ha «un carattere ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) I membri delNazionale dicondividono il «rifiuto di adottarelaattuale della persona» e «ritengono che non vi siano motivi giuridicamente emente fondati che consentano la non applicazione della L.219/2017 nei confronti della persona detenuta». Che, in via generale, «può rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante le Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat)». Lo fa sapere lo stesso, che nella sua riunione plenaria del 6 marzo «ha approvato il documento di risposta ai quesiti del ministero della Giustizia presentati il 6 febbraio scorso». Anche se si riferisce al caso di, fa sapere il Cnb, la risposta ha «un carattere ...

