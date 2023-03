Il Chelsea cerca il ribaltone: battere il Borussia Dortmund per provare a salvare la stagione (Di martedì 7 marzo 2023) salvare una stagione maledetta, o almeno provarci. Il Chelsea questa sera ha solo un obiettivo, visto che il campionato salvo sorprese ormai è andato anche in ottica quarto posto: andare più avanti possibile in Champions, provare a vincere una competizione che si basa su sfide secche e isolate da un contesto come quello della Premier. Del resto, per un club che tra luglio e gennaio ha speso quasi un miliardo di sterline, ci si può aspettare che si arrivi fino in fondo nella coppa già vinta nel 2021 da underdog e ancor di più nel 2012 targato Di Matteo. Potter però ha dimostrato di non avere la bacchetta magica e di non essere stato in grado di far meglio di Tuchel, che a inizio stagione è stato mandato via forse in modo frettoloso. Ma il passato è il passato, e la testa va alla difficilissima sfida ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023)unamaledetta, o almeno provarci. Ilquesta sera ha solo un obiettivo, visto che il campionato salvo sorprese ormai è andato anche in ottica quarto posto: andare più avanti possibile in Champions,a vincere una competizione che si basa su sfide secche e isolate da un contesto come quello della Premier. Del resto, per un club che tra luglio e gennaio ha speso quasi un miliardo di sterline, ci si può aspettare che si arrivi fino in fondo nella coppa già vinta nel 2021 da underdog e ancor di più nel 2012 targato Di Matteo. Potter però ha dimostrato di non avere la bacchetta magica e di non essere stato in grado di far meglio di Tuchel, che a inizioè stato mandato via forse in modo frettoloso. Ma il passato è il passato, e la testa va alla difficilissima sfida ...

