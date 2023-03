Il calciatore Portanova condannato per stupro di gruppo | le motivazioni della giudice | «Le hanno negato anche l’acqua»

(Di martedì 7 marzo 2023) Quella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, la ragazza vittima delle violenze sessuali per cui è statoilManoloa 6 anni «manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno dicon i quattro ragazzi», scrive ladi Siena, Ilaria Cornetti, nellesentenza con cui è statolo zio del. La ragazza aveva espresso quella volontà «in modo ripetuto e inequivocabile», e «il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di, evidente e manifesto». È statocosì, spiegano i giudici, che si «raggiunta la prova ...

La ragazza abusata, per cui il calciatore Manolo Portanova venne condannato in rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo, la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 "manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi", scrive la giudice di Siena, Ilaria Cornetti, nelle motivazioni della sentenza con cui è stato condannato lo zio del calciatore.

Siena, 7 marzo 2023 – La ragazza abusata, per cui il calciatore Manolo Portanova venne condannato in rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo, la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 «manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi».