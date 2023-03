Il boss chiede di ascoltare musica neomelodica in carcere ma i giudici dicono di no

(Di martedì 7 marzo 2023) Il superdella camorra detenuto al 41 bisdi poterinma idi no . Il motivo? Le canzoni neomelodiche non sono adeguate per chi sta scontando quel ...

Il superboss della camorra detenuto al 41 bis di poter ascoltare musica in carcere ma i giudici dicono di no. Il motivo Le canzoni neomelodiche non sono adeguate per chi sta scontando quel tipo di... Il boss della camorra Antonino Luongo, detto Tonino 'o Pazz, non potrà ascoltare cd neomelodici in carcere. Lo hanno stabilito i giudici della Prima sezione penale della Cassazione, secondo cui quel...

Il boss della camorra Antonino Luongo, detto Tonino 'o Pazz, non potrà ascoltare cd neomelodici in carcere. Lo hanno stabilito i giudici della Prima sezione penale della Cassazione, secondo cui quel g ...«Tanto non rispondo». Queste le parole di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, ha interrotto il giudice che le chiedeva come si chiamasse e quanti anni avesse. Una ...