Il 96% degli adolescenti ha letto un libro non scolastico negli ultimi 12 mesi (il 20% rispetto al 2018) (Di martedì 7 marzo 2023) In Italia, dopo l'uscita dalla pandemia, si è assistito ad un aumento della presenza dei libri nella vita dei ragazzi e dei bambini, anche quelli più piccoli, e un numero crescente di genitori e insegnanti si sta impegnando nell'educazione alla lettura. L'articolo .

