Ida Platano si toglie la maglietta in diretta su Instagram e resta in reggiseno | il video della dama diventa virale

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 7 marzo 2023) Ida, ilcondiviso sui social non passa inosservato: via la, l’exdi Uomini e Donne Overin. Per anni è stata una delle protagoniste assolute del trono Over di Uomini e Donne, ma, a gran sorpresa, nei mesi scorsi ha deciso di lasciare per sempre il programma. Lo ha fatto dopo aver ritrovato il sorriso tra le braccia di Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano arrivato in trasmissione proprio per conoscere lei. Ida, ilnon passa inosservato – Credits Mediaset Infinity (GrantennisToscana.it)Nel corsosua partecipazione al dating show di Canale 5, Idane ha vissuti di momenti tristi: il tira e molla col suo ormai ex ...