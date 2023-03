Ibanez mostra i segni del fallo di Fagioli | le immagini fanno impressione

(Di martedì 7 marzo 2023) ROMA - Tre punti pesanti in chiave Champions League per la Roma quelli conquistati contro la Juventus , ai quali ne vanno aggiunti però altri sei. Sono quelli di sutura applicati sul tallone di...

ROMA - Tre punti pesanti in chiave Champions League per la Roma quelli conquistati contro la Juventus , ai quali ne vanno aggiunti però altri sei. Sono quelli di sutura applicati sul tallone di, rimasto ferito in uno scontro con Fagioli nei primi minuti del match dell'Olimpico deciso da un gol di Mancini ...Un intervento avvenuto al 9' che non ha portato nemmeno al giallo del centrocampista juventino e obbligatoa giocare quasi tutta la gara in queste condizioni. Il centrale brasiliano non è ...Commenta per primo La vittoria contro la Juventus per la Roma è stata tanto fondamentale in chiave Champions League, quanto una battaglia sul campo. Ne sa qualcosa Rogerche tramite una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram, h a mostrato la ferita sul suo tallone sinistro accompagnata da una divertente didascalia: '3 punti+6=9' . Il riferimento è ...

Nonostante la ferita al piede il difensore della Roma (squalificato in Europa League) è rimasto in campo fino alla fine del match vinto contro la Juve, scherzando poi sui social: "3 punti+6=9"