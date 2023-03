Iapichino | «I giudizi degli altri mi hanno bloccata per tanto tempo | mi ha aiutata il mental coach» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 marzo 2023) Il Corriere dello Sport intervista Larissa. Ha conquistato la medaglia d’argento agli Euroindoor con un salto di 6.97 metri. Si è finalmente affrancata dalla mamma, Fiona May. Ladescrive la sua nuova fase. «Una maturazione nell’approccio generale all’atletica. Quindi non parlo solo di gare, ma anche di allenamenti e ditutte le fasi di preparazione. Sono esplosa giovanissima, già da quel 6,80 a Savona nel 2020, a 17 anni. Anche quel salto aprì una nuova dimensione verso il 6,91 dell’anno successivo. Quando succedono cose così hai bisogno die costanza e di dirti “Brava” quando serve». Quanti «Brava» si è regalata? La: «Non abbastanza. Non me lo dico spesso perché sono troppo autocritica. A Berlino, un mese fa, quando mi sono trovata ad affrontare una gara assai simile a una finale ...