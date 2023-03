I veti di Calenda: 'Nessuna alleanza politica è possibile con il Pd di Schlein' (Di martedì 7 marzo 2023) Carlo Calenda continua a mettere veti. E poi la vittoria di Elly Schlei n alle primarie del Partito democratico sembra che l'obiettivo principale di Azione e Terzo Polo sia quello di fare una sorta di ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) Carlocontinua a mettere. E poi la vittoria di Elly Schlei n alle primarie del Partito democratico sembra che l'obiettivo principale di Azione e Terzo Polo sia quello di fare una sorta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - domenico_damore : RT @ilsabino1994: Negli ultimi quattro anni Carlo Calenda non ha mai assunto toni concilianti, ha sempre voluto dettare condizioni a tutti,… - FGrammatica : RT @ilsabino1994: Negli ultimi quattro anni Carlo Calenda non ha mai assunto toni concilianti, ha sempre voluto dettare condizioni a tutti,… - MMastrantuono : RT @ilsabino1994: Negli ultimi quattro anni Carlo Calenda non ha mai assunto toni concilianti, ha sempre voluto dettare condizioni a tutti,… - Liberoarbitrio : RT @ilsabino1994: Negli ultimi quattro anni Carlo Calenda non ha mai assunto toni concilianti, ha sempre voluto dettare condizioni a tutti,… -