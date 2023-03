I SUV conquistano il mercato ma con quali effetti sulle emissioni di gas inquinanti?

Una cifra ragguardevole che diventa letteralmente spaventosa facendo un piccolo confronto: se ifossero una Nazione, le emissioni prodotte la collocherebbero direttamente nella top ten dei Paesi ...A celebrare lo stretto legame tra la montagna e idella gamma Mercedes - EQ ci pensa la nuova campagna OOH, che Team X firma con il claim " Same altitude, same attitude ". Per tutto il periodo ...Quattro importanti riconoscimenti per KIA ai Good Design Awards KIA conquista quattro importanti riconoscimenti. Kia Niro 2023 e il ConceptEV9i giudici alla 72esima edizione del Good Design Awards 2023. La nuova Niro è undal design audace e dinamico, il suo stile è ispirato alla natura così come la scelta dei colori,...

Due nuovi SUV low cost in casa Dacia. Tutto quello che c'è da ... My Luxury

Caro SUV, quanto mi piaci ma quanto inquini! Se il mercato automobilistico è ben lontano dall'uscire dalla crisi (sebbene la chiusura del 2022 con un +21% ...Dacia sta per firmare due nuovi SUV low cost con i quali spera di conquistare quanti più automobilisti possibile ecco quello che c'è da sapere ...