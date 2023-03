I Sanniti Five vincono il derby e sfatano un tabù | Pellegrino | “Torneo sempre onorato”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPiù delle statistiche conta la vittoria a lungo inseguita e finalmente arrivata dopo 16 partite. La 7^ giornata di ritorno è stata quella buona per i giallorossi del duo mister–Bovio, grazie al 4-3 nelcontro il Cerreto. Una piccola curiosità l’altra vittoria stagionale era avvenuta in Coppa Campaniain un, contro il Calvi nella gara di ritorno vinta 3-0. Una vittoria cercata, voluta, inseguita e tanto desiderata (Capitanio, Sparaneo, Pastore e Maiello le reti…). La matematica ancora non è sentenza, ci sono piccole residue speranze anche se il risultato sorprendente del Real Acerra vincente contro la seconda della classe Le due Sicilie ha reso davvero insormontabile il sogno salvezza, ma come afferma misteri giallorossi onoreranno il ...