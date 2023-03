Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolo_r_2012 : RT @Corriere: L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - Bianca34874951 : RT @LaStampa: 'I poveri devono bruciare tutti all'inferno'. Il video che imbarazza l'avvocata influencer di Pechino Express - giubot : 'I poveri devono bruciare tutti all'inferno'. Torino, il video che imbarazza l'avvocata influencer di Pechino Expre… - leggoit : «I poveri devono bruciare ?all'inferno»: bufera su Alessandra Demichelis, l'avvocato di Pechino Express - Giuly4111 : @PechinoExpress @SkyItalia @NOWTV_It Soprattutto la bionda, simpatica come una ??. Una stronza che afferma che 'i po… -

' Ti ha esaltato la presenza deiChe schifo ', replica la legale. ' No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche ' . Ed ecco che la donna pronuncia le frasi 'incriminate': ' No ...'Idovrebbero bruciare all'Inferno.' [...] 'Sarà stato un ricco o un povero Te l'avrà fatto un povero', riferendosi alla Porsche Gts da 580 cavalli sfregiata il giorno prima. Inoltre l'...Il 9 marzo partirà la nuova edizione di Pechino Express e già si scopre che tra le coppie in gara ci sono state scintille. Secondo gli ultimi rumor, in India non sono mancati gli screzi tra quattro ...

"I poveri devono bruciare tutti all'inferno". Torino, il video che ... La Stampa

Alessandra Demichelis, futura concorrente della nuova edizione di Pechino Express, è conoscita sui social per il suo profilo Dc Legal show dove, spesso, si mostra senza filtri. Ma ...Alessandra Demichelis, del duo "Le avvocatesse", è finita al centro di una dura polemica social per alcune frasi pronunciate in un vecchio video diventato virale sul web ...