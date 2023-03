I migliori programmi di allenamento per avere le braccia come Jonathan Majors (Di martedì 7 marzo 2023) Jonathan Majors, in qualità di attore chiamato a fronteggiare Michael B Jordan in Creed 3 e gli Avengers in Ant Man: Quantumania, sa perfettamente quanto sia importante sfoggiare un paio di poderosi bicipiti. La domanda è: perché le braccia grosse piacciono così tanto? «La professione di fisioterapista mi ha indotto a studiare l'anatomia umana per quasi vent'anni e posso affermare che guardare le braccia di Jonathan Majors è come ammirare l'esemplare perfetto di muscolatura umana», afferma entusiasta Anthony Maritato, fisioterapista abilitato e personal trainer di choosept1st.com. «Ogni muscolo è ben definito e incredibilmente sagomato. Ha il perfetto equilibrio tra dimensioni e definizione. Il modo in cui la pelle si modella intorno ai muscoli contribuisce a ... Leggi su gqitalia (Di martedì 7 marzo 2023), in qualità di attore chiamato a fronteggiare Michael B Jordan in Creed 3 e gli Avengers in Ant Man: Quantumania, sa perfettamente quanto sia importante sfoggiare un paio di poderosi bicipiti. La domanda è: perché legrosse piacciono così tanto? «La professione di fisioterapista mi ha indotto a studiare l'anatomia umana per quasi vent'anni e posso affermare che guardare lediammirare l'esemplare perfetto di muscolatura umana», afferma entusiasta Anthony Maritato, fisioterapista abilitato e personal trainer di choosept1st.com. «Ogni muscolo è ben definito e incredibilmente sagomato. Ha il perfetto equilibrio tra dimensioni e definizione. Il modo in cui la pelle si modella intorno ai muscoli contribuisce a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InvestireSmart : I 97 MIGLIORI PROGRAMMI DI AFFILIAZIONE CON LE PIU ALTE COMMISSIONI (2020) - annabonz8 : Ma qual è il problema delle persone con excel??!?!?!? E lo so che ci sono programmi migliori per fare cose miglior… - Benzinga_Italia : Ecco l'elenco dei film e delle serie TV più visti su Netflix in Italia - FrigeriGiada : @theferroniz Ma tu in estate hai programmi migliori?? - xinupitsumu : @bevllisario NOOOOO ned uno dei migliori programmi di sempre -