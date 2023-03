... a Palazzo Reale, per ammirare la mostra fotografica di Vincent Peters con glidegli artisti,... uno dei più grandi maestri del Novecento, e la mostra sul Macchu Picchu , dedicata ai...... sarà lo svettante faro littorio di Torre Canne ed il mare, indiscusso protagonista di questo trekking che con i suoi colori e i profumi ci darà spunto perfotografici. Info: 347 ...A Palazzo Reale prosegue invece la mostra fotografica di Vincent Peters con glidegli ... uno dei più grandi maestri del Novecento, e la mostra sul Macchu Picchu , dedicata aiimperi d'...

I magnifici scatti del maestro Helmut Newton in mostra a Milano Life and People

Il ritorno delle streghe, in tempi di guerra: bellezze campane ed aziende sannite si uniscono per dare forma ad un progetto artistico e futuristico.Ieri, sabato 4 marzo, si è tenuta a Roma l’inaugurazione per la presentazione dei due dipinti che il grande Andy Warhol, maestro indiscusso della Pop Art, fece nel 1983 a ...