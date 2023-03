I gruppi WhastApp in scadenza saranno nostri validi alleati

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 marzo 2023) Non è poi così lontana la funzione per beneficiare deiWhatsApp inse, nell’ultima beta del servizio di messaggistica per iPhone, la novità è stata appena scovata. Il sempre ben informato WABetaInfo ha esaminato l’aggiornamento di test iOS 23.5.0.70 via TestFlight e ora ne sappiamo davvero molto di uno strumento che potrebbe preservarci presto da chat collettive confusionarie e inutili. Come visibile anche nell’immagine di apertura articolo, sarà possibile fare ricorso aiWhatsApp innel momento in cui si riterrà che questi ultimi nonpiù utili nel breve o lungo periodo. All’interno delle impostazioni delle chat collettive, sarà visibile un nuovo menù interno che include la possibilità di far scomparire un gruppo appunto entro un giorno, una settimana o anche ...