(Di martedì 7 marzo 2023) Le parole disue sul suo avvicinamento agli, ha suscitato nel post puntata del GF Vip motivo di chiacchiera in Cortiletto. I Vipponi si sono ritrovati a commentare alcuni comportamenti, a dir loro scorretti, proprio da partemo. IsudiIn... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Alcuni punti del discorso di Trump(agliaccio ??) sulla guerra all'Ucraina. > Ha sollevato dubbi sul contributo econ… - blogtivvu : I dubbi degli spartani su Nikita: cambio di rotta su Antonella, ecco cosa pensano della Vippona #gfvip #nikiters… - bluduejesopazz : @Reborn21G Al momento ho dei dubbi per una serie di cose e non lo vedo più preso. Chi non ammette che sia cambiato… - GiEffeVIP : @myuniverse_01 Penso anche io, anche se credo che i donnalisi più degli altri sostengano solo Antonella e non avran… - themecrazyo : @blead_carbonate @putino Yanukovich era legittimo. Ed è stato destituito da un golpe. E la registrazione dimostra l… -

... nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenzialiautonomi. ... Per tutti gli altri eventualiapplicativi, si rimanda alle circolari n. 11/2019 e n. 18/2020. ...Prosegue il braccio di ferro tra Provincia e Ato sul trasferimentoasset del ciclo rifiuti. La linea della cessione dell'intero pacchetto, impianti più società ... ma sono già noti i forti...... infatti, diversi idel consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia. Si parte da alcune posizioni in graduatoria che non sarebbero visibili ad alcuni candidati: "La graduatoria...

Radar Swg: i dubbi degli italiani su Superbonus, stop motori a ... Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Buone notizie dalla rifinitura perché ci sono tutti e tre i giocatori che erano in dubbio: il trequartista e i due attaccanti sono presenti ...L'associazione Genitori tarantini, in una nota,attacca il governo Meloni sul cosiddetto scudo penale per il siderurgico ex Ilva: «Questa legge è in contrasto con la direttiva Ue sull'inquinamento ambi ...