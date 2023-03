I cartellini rossi più veloci della storia della Serie A: Kean terzo in classifica (Di martedì 7 marzo 2023) Moise Kean nella sfida di ieri domenica 5 Marzo contro la Roma si è preso una medaglia di bronzo ma in negativo. La sua espulsione infatti è la terza più rapida nella storia della Serie A. Vediamo insieme però quali sono i cartellini rossi più veloci in generale. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Moisenella sfida di ieri domenica 5 Marzo contro la Roma si è preso una medaglia di bronzo ma in negativo. La sua espulsione infatti è la terza più rapida nellaA. Vediamo insieme però quali sono ipiùin generale. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robinazeta : @noianononhodet1 Maresca lo stesso dell'espulsione di DiMaria col Monza, quando permise a Izzo di strattonare e tra… - Pa_Tos83 : @wonderwall19801 @GiorgioGigante @SIX_JLeno Montero, se non sbaglio, ha anche il record di cartellini rossi. E senz… - avespartacus : RT @sportmediaset: Espulsioni record: Kean sul podio dei cartellini rossi più veloci #Kean #RomaJuve #Juve - andreatrami : RT @Mikfinoallafine: Non entro nel merito del risultato e analizzo episodio cosi come dovrebbe averlo visto il VAR @AIA_it @figc avete pers… - franbu67 : RT @Mikfinoallafine: Non entro nel merito del risultato e analizzo episodio cosi come dovrebbe averlo visto il VAR @AIA_it @figc avete pers… -