Hyundai Kona - Tutta nuova | ma resta trina

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 marzo 2023) La2023, nelle concessionarie a partire dall'estate, cresce di dimensioni e contenuti, strizzando l'occhio alla fascia di mercato superiore, il segmento C. Cercherà di replicare il successo della precedente, ribadendo la formula multienergetica che affianca benzina, full hybrid ed elettrico puro In breve Le misure: 14 centimetri in più per una lunghezza totale di 4 metri e 35, la collocano a metà strada tra i segmenti B e C. Contenuti più ricchi, prezzi su Elettrica prioritaria: nello sviluppo i progettisti sono partiti dalla EV, a livello di stile, aerodinamica e target di efficienza: il CX è sceso a 0,27, l'autonomia è salita a 490 km, con batteria da 65,4 kWh Il design: divisivo, con un muso innovativo e spavaldo, segnato da una lama luminosa a Led che taglia l'intero frontale e da una mascherina liscia liscia, mentre la fiancata è ultra-sfaccettata IL ...