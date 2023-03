Honor Magic5 Ultimate presentato ufficialmente in Cina | la batteria è super

(Di martedì 7 marzo 2023) Nel corso di un evento che si è tenuto inha tolto i veli al nuovo, dotato di ottime performance e molto più robusto. Questa edizione speciale, che l’azienda per il momento destinerà solo al mercato locale, andrà ad affiancaree la variantePro. Rispetto a quest’ultimo modelloal recente Mobile World Congressi 2023 di Barcellona, ciò che cambia è sostanzialmente il design, mantenendo quindi la maggior parte delle specifiche tecniche del Pro. Quello che invece risulterà diverso riguarda: la configurazione del modulo fotocamera sul retro e un display caratterizzato da un vetro curvo in nano-ceramica ultraresistente. Il nuovo...

Durante un evento in Cina,ha alzato i veli su un nuovo modello top di gamma che si unisce alla serie, ovveroUltimate . Questo modello ricalca le specifiche del modello di puntaPro , ufficializzato sempre in Cina la settimana scorsa, ma porta in dote alcune novità sia a livello ...Daun nuovo smartphone di fascia alta, dalle elevate prestazioni e con un avanzato comparto ......5x messa a fuoco laser 8x8 dToF batteria: 5.450mAh, ricarica Super Fast Charge 66W cablata, 50W wireless, supporto ricarica inversa dimensioni e peso: 162,9x76,7x8,77mm per 217g PREZZO...

Honor Magic5 Ultimate ufficiale: caratteristiche e prezzi Libero Tecnologia

Un nuova versione del top di gamma Magic 5 è stata svelata da Honor, ma molto probabilmente non lascerà i confini cinesi.