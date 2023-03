Hogwarts Legacy | versioni PS4 e Xbox One nuovamente rinviate

(Di martedì 7 marzo 2023), titolo sviluppato da Avalanche Studio, è stato ulteriormente rinviato su PS4 eOne. Previsto inizialmente per il 4 Aprile 2023, il titolo ha una nuova data di uscita: il 5 Maggio 2023. Rimane tuttavia invariato il lancio della versione Nintendo Switch, la cui data resta fissata per il 25 Luglio 2023. L’annuncio del rinvio diper lePS4 eOne– Photo Credits everyeye.itGli sviluppatori hanno annunciato ai fan che c’è ancora parecchio lavoro da svolgere affinché il titolo possa giungere nella forma più smagliante possibile sulle console di vecchia generazione. L’intero messaggio è riportato nel seguente tweet sulla pagina Twitter di...

Il publisher Warner Bors. Games e lo sviluppatore Avalanche Software hanno annunciato che la versione di Hogwarts Legacy per PlayStation 4 e quella per Xbox One usciranno il 5 maggio anziché il 4 aprile, come precedentemente annunciato. La versione per Nintendo Switch non ha subito rinvii ed è ancora prevista per il 25 Luglio 2023.

Brutte notizie per chi aspettava Hogwarts Legacy su Ps4 e Xbox One, dato che le versioni past gen del titolo sono state rimandate.