Hogwarts Legacy: il gioco arriverà su PS4 e Xbox One in ritardo (Di martedì 7 marzo 2023) La fiamma metropolvere di WB Games sbaglia la svolta ad Albuquerque: ritardo previsto per la versione PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy Se avete visto anche solo una delle guide che abbiamo dedicato a Hogwarts Legacy, di sicuro state seguendo il gioco pur disponendo “solo” di PS4 o Xbox One: in entrambi i casi, un ritardo andrà ad allungare la vostra attesa. È prevedibile che le piattaforme “last-gen” (termine che usiamo ancora con malcelata riluttanza, ndr) non siano in cima alla graduatoria di WB Games in fatto di priorità. Tuttavia, il precedente concordato 4 aprile sta per essere depennato dai nostri calendari, in favore del giorno successivo… a patto che, purtroppo, si vada anche a girare il foglio del mese. Ci dispiace. Il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 marzo 2023) La fiamma metropolvere di WB Games sbaglia la svolta ad Albuquerque:previsto per la versione PS4 eOne diSe avete visto anche solo una delle guide che abbiamo dedicato a, di sicuro state seguendo ilpur disponendo “solo” di PS4 oOne: in entrambi i casi, unandrà ad allungare la vostra attesa. È prevedibile che le piattaforme “last-gen” (termine che usiamo ancora con malcelata riluttanza, ndr) non siano in cima alla graduatoria di WB Games in fatto di priorità. Tuttavia, il precedente concordato 4 aprile sta per essere depennato dai nostri calendari, in favore del giorno successivo… a patto che, purtroppo, si vada anche a girare il foglio del mese. Ci dispiace. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PokeMillennium : Hogwarts Legacy rimandato nuovamente su old gen Articolo di @geg862 #PokemonMillennium #HogwartsLegacy… - wtunicorn : hanno slittato l’uscita di hogwarts legacy su ps4 al 5 maggio mi sta venendo una sincope - pckz_bot : RT @tuttoteKit: Hogwarts Legacy: il gioco arriverà su #PS4 e Xbox One in ritardo #HogwartsLegacy #NintendoSwitch #PC #PS5 #XboxOne #XboxSer… - tuttoteKit : Hogwarts Legacy: il gioco arriverà su #PS4 e Xbox One in ritardo #HogwartsLegacy #NintendoSwitch #PC #PS5 #XboxOne… - hortominnesota : RT @hortominnesota: Oggi con l'influenza che ha raggiunto pure il mio cazzo, giornatina con Hogwarts Legacy -