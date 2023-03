“Ho una relazione con un Boeing 737, lo tradisco con modellini di aerei”. Germania, 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar — Questi schizoidi anni Venti del 2000 ci stanno abituando a ogni sorta di malattia mentale spacciata per «amore» e «ricerca della felicità»: c’è chi concupisce i cani e chi si sposa con sé stessa o con un pupazzo, vuoi mica vedere che esiste qualcuno attratto dagli aerei? Detto, fatto: ecco servita dal DailyMail la storia di Sarah Rodo, ragazzetta di Dortmund (Germania) che dice di avere una relazione sessuale con un Boeing 737 e di aver viaggiato all’estero 30 volte solo nell’ultimo anno per poter trascorrere del «tempo di qualità» con il proprio «amante». Cosa la attrae sessualmente di un aereo e in quali atti sessuali si concretizza tale attrazione, la 23enne non lo specifica. Sarà la forma fallica? La ragazza che sussurrava agli aerei Una cosa è sicura, l’amore è sbocciato durante il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar — Questi schizoidi anni Venti del 2000 ci stanno abituando a ogni sorta di malattia mentale spacciata per «amore» e «ricerca della felicità»: c’è chi concupisce i cani e chi si sposa con sé stessa o con un pupazzo, vuoi mica vedere che esiste qualcuno attratto dagli? Detto, fatto: ecco servita dal DailyMail la storia di Sarah Rodo, ragazzetta di Dortmund () che dice di avere unasessuale con un737 e di aver viaggiato all’estero 30 volte solo nell’ultimo anno per poter trascorrere del «tempo di qualità» con il proprio «amante». Cosa la attrae sessualmente di un aereo e in quali atti sessuali si concretizza tale attrazione, la 23enne non lo specifica. Sarà la forma fallica? La ragazza che sussurrava agliUna cosa è sicura, l’amore è sbocciato durante il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Cina, con la Russia per una forza trainante verso multipolarismo. E' relazione non soggetta a interferenze o a disc… - DantiNicola : Spiace non aver sentito fra l'elenco delle priorità della neo eletta segreteria PD #Schlein nessun riferimento al s… - dieffe55 : RT @enricoballetto: Crisanti fa una relazione tecnica ai pm in cui cita, su alcuni aspetti tecnici, una mail di un epidemiologo dell'Imperi… - _Valealizzi_ : RT @zingarella_a: Alfredo presentato da sciupafemmine quindi Irene non si fida perciò quando lui vuole una relazione stabile dimostrando di… - fannciulla : [ in una relazione intensa intricata e complessa con i libri di alessandro baricco ] -