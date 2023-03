“Ho ritrovato un rapporto perso”: parla Matteo Diamante (Di martedì 7 marzo 2023) Matteo Diamante si è esposto sul rapporto con Nikita Pelizon dopo la sua permanenza nella casa di Cinecittà al Grande Fratello Vip 7 Dopo aver trascorso un mese nella casa del Grande Fratello Vip Matteo Diamante sui social si espone sul rapporto ritrovato con la sua ex, Nikita Pelizon. I due hanno avuto modo di chiarirsi e recuperare il loro rapporto proprio grazie al reality show di casa Mediaset, dove l’ex naufrago è stato ospite per un mese. Uscito dalla casa Diamante adesso fa il tifo per la sua Nikita, che proprio ieri sera ha ricevuto la sorpresa dall’amica Giulia che le ha annunciato che diventerà zia: sua sorella Jessica è al terzo mese di gravidanza. leggi anche–> GF Vip, gli spartani in cortiletto commentano ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023)si è esposto sulcon Nikita Pelizon dopo la sua permanenza nella casa di Cinecittà al Grande Fratello Vip 7 Dopo aver trascorso un mese nella casa del Grande Fratello Vipsui social si espone sulcon la sua ex, Nikita Pelizon. I due hanno avuto modo di chiarirsi e recuperare il loroproprio grazie al reality show di casa Mediaset, dove l’ex naufrago è stato ospite per un mese. Uscito dalla casaadesso fa il tifo per la sua Nikita, che proprio ieri sera ha ricevuto la sorpresa dall’amica Giulia che le ha annunciato che diventerà zia: sua sorella Jessica è al terzo mese di gravidanza. leggi anche–> GF Vip, gli spartani in cortiletto commentano ...

