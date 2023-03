Highlights e gol Pro Vercelli-Vicenza 1-3 | Serie C 2022 23 VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... starfishhost1 : Sassuolo-Cremonese 3-2 | Gioia Sassuolo con Bajrami al 92': Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 | 2023-03-06 22:… - infoitsport : VIDEO – Sassuolo-Cremonese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - internewsit : VIDEO - Sassuolo-Cremonese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - - calciomercatoit : ??#SerieA, #TorinoBologna 1-0: #Juric batte di misura #ThiagoMotta, decide #Karamoh ?? - Giulio45137047 : @marco1926_ @SimoneMaloni io ho visto la partita su Rai sport, il gol non so dove puoi recuperarlo..penso metterann… -

... infine, il Torino ha battuto il Bologna grazie a undi Karamoh: con questo risultato i granata salgono a quota 34 punti, uno in meno dei felsinei. ( TUTTI GLIDI SERIE A ) La cronaca ...Karamoh porta in vantaggio i granata nel primo tempo grazie albellissimo di Karamoh che salta ... GLITORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic 6; Djidji 6.5, Schuurs 7, Buongiorno 6.5; ...Il video con glie idi Torino - Bologna 1 - 0 , match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude questo turno di campionato ed è una sfida molto intensa con vista sull'...

Roma-Juventus: video, gol e highlights Sky Sport

Il Monday Night tra Brentford e Fulham finisce 3-2 con gol nel primo tempo di Pinnock per il vantaggio dei padroni di casa e il pari del Fulham firmato Solomon. Toney su rigore al 53’ riporta avanti i ...Torino - Bologna 1-0 highlights e gol: le azioni principali della venticinquesima giornata di Serie A 2022/23.