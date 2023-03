Hateboer a Zingonia per la riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio (Di martedì 7 marzo 2023) Atalanta. A poco più di tre settimane dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, Hans Hateboer martedì è rientrato al Centro Bortolotti di Zingonia dove proseguirà il percorso riabilitativo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 marzo 2023) Atalanta. A poco più di tre settimane dalla rottura del legamento crociato anteriore deldestro, Hansmartedì è rientrato al Centro Bortolotti didove proseguirà il percorso riabilitativo.

