Halkbank Ankara-Civitanova oggi in tv, Champions League volley 2023: orario, dove vederla, programma, streaming (Di martedì 7 marzo 2023) oggi martedì 7 marzo (ore 17.00) si gioca Halkbank Ankara-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di volley maschile. Inizia la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, i Campioni d’Italia scenderanno in campo nella metropoli turca per fronteggiare l’ostica compagine di casa in uno scontro diretto fondamentale. La Lube sta cercando di risalire la china dopo un paio di mesi difficili e ha tutte le carte in regola per imporsi, cercando di guadagnare un vantaggio in vista della sfida di ritorno in programma settimana prossima all’Eurosuole Forum. I ragazzi di coach Chicco Blengini dovranno vedersela contro un avversario rognoso e guidato dal micidiale bomber Nimir Abdel Aziz, che al ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023)martedì 7 marzo (ore 17.00) si gioca, andata dei quarti di finale della2022-dimaschile. Inizia la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, i Campioni d’Italia scenderanno in campo nella metropoli turca per fronteggiare l’ostica compagine di casa in uno scontro diretto fondamentale. La Lube sta cercando di risalire la china dopo un paio di mesi difficili e ha tutte le carte in regola per imporsi, cercando di guadagnare un vantaggio in vista della sfida di ritorno insettimana prossima all’Eurosuole Forum. I ragazzi di coach Chicco Blengini dovranno vedersela contro un avversario rognoso e guidato dal micidiale bomber Nimir Abdel Aziz, che al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinzia_S87 : RT @VolleyLube: ??Champions Andata Quarti con l'Halkbank ??Lube in campo ad Ankara martedì (ore 17 italiane) ??Chinenyeze presenta la sfida… - bottolosangels : RT @VolleyLube: ??Champions Andata Quarti con l'Halkbank ??Lube in campo ad Ankara martedì (ore 17 italiane) ??Chinenyeze presenta la sfida… - mattd_shanks : RT @VolleyLube: ??Champions Andata Quarti con l'Halkbank ??Lube in campo ad Ankara martedì (ore 17 italiane) ??Chinenyeze presenta la sfida… - CronacheMc : VOLLEY - I biancorossi impegnati sul campo dell'Halkbank domani alle 17 italiane per l'andata dei quarti di finale - unnuenwtohrva : RT @VolleyLube: ??Champions Andata Quarti con l'Halkbank ??Lube in campo ad Ankara martedì (ore 17 italiane) ??Chinenyeze presenta la sfida… -