“Hai una settimana...”. Da Calenda ultimatum a Renzi (Di martedì 7 marzo 2023) Carlo Calenda vuole fare in fretta. E manda un messaggio a Matteo Renzi che sa tanto di ultimatum dopo il flop elettorale alle ultime regionali. Il leader di Azione e volto di punta del Terzo Polo, intervistato da Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, ha fissato i tempi per il partito unico: “Ho presentato al comitato politico la mia proposta per il partito unico. Renzi non fa parte del comitato politico e gli ho dato una settimana di tempo per rispondermi se la condivide”. Nel corso dell'intervista Calenda si è soffermato sul rapporto con Elly Schlein e possibile future alleanze con il Partito Democratico del nuovo corso: “Certo che si possono fare battaglie insieme a Schlein. Non c'è pregiudiziale contro di lei. Se le battaglie sono giuste, ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Carlovuole fare in fretta. E manda un messaggio a Matteoche sa tanto didopo il flop elettorale alle ultime regionali. Il leader di Azione e volto di punta del Terzo Polo, intervistato da Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, ha fissato i tempi per il partito unico: “Ho presentato al comitato politico la mia proposta per il partito unico.non fa parte del comitato politico e gli ho dato unadi tempo per rispondermi se la condivide”. Nel corso dell'intervistasi è soffermato sul rapporto con Elly Schlein e possibile future alleanze con il Partito Democratico del nuovo corso: “Certo che si possono fare battaglie insieme a Schlein. Non c'è pregiudiziale contro di lei. Se le battaglie sono giuste, ...

