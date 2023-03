Ha uno stile innato (Di martedì 7 marzo 2023) Carolina di Monaco e il principe Alberto hanno inaugurato la scuola di danza Studio ‘Caroline’ della Princess Grace Dance Academy. Ad attenderli tutti i giovani ballerini, naturalmente orgogliosi di far parte del corpo di ballo “reale”. La principessa si è presentata con un look chic tutto sul beige incorniciato dal suo iconico caschetto che mescola capelli grigi, leggermente vanigliati, e castani in un degradé curatissimo. Leggi anche › Il royal look del giorno. Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco, dress code cocktail › Il royal look del giorno. La chic attitude di Carolina di Monaco › Carolina di Monaco, 65 anni in bellezza ed eleganza ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 marzo 2023) Carolina di Monaco e il principe Alberto hanno inaugurato la scuola di danza Studio ‘Caroline’ della Princess Grace Dance Academy. Ad attenderli tutti i giovani ballerini, naturalmente orgogliosi di far parte del corpo di ballo “reale”. La principessa si è presentata con un look chic tutto sul beige incorniciato dal suo iconico caschetto che mescola capelli grigi, leggermente vanigliati, e castani in un degradé curatissimo. Leggi anche › Il royal look del giorno. Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco, dress code cocktail › Il royal look del giorno. La chic attitude di Carolina di Monaco › Carolina di Monaco, 65 anni in bellezza ed eleganza ...

