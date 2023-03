Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Guti a #kvaratskhelia 'Se vieni al #RealMadrid ti faccio un regalo' #Napoli #calciomercato #SerieA #Liga… - Adoir9_ : RT @sportli26181512: Guti: '#Kvaratskhelia, se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo': Parla l'ex centrocampista dei Blancos, idolo sin… - sportli26181512 : Guti: '#Kvaratskhelia, se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo': Parla l'ex centrocampista dei Blancos, idolo s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX REAL - Guti a Kvaratskhelia: 'Non sapevo di essere il suo idolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX REAL - Guti a Kvaratskhelia: 'Non sapevo di essere il suo idolo' -

Khvicha ha ribadito più volte come il suo idolo sia stato Guti, centrocampista offensivo del Real Madrid dell'era Galacticos. L'attaccante azzurro si è ispirato da sempre alle giocate del centrocampista spagnolo. È sempre stato tifoso del Real Madrid, il suo idolo era Guti e prima o poi spera di vestirsi di bianco.

Guti a Kvaratskhelia: "Se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo" Corriere dello Sport

Guti, ex centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma spagnolo 'El Chiringuito' in merito alle parole di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, che lo ha definito il suo idolo. Guti ha fatto una promessa a Kvara: "Non sapevo di essere il suo idolo. Se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo".