Guti a Kvaratskhelia: 'Se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo' (Di martedì 7 marzo 2023) Guti è l'idolo di Kvaratakhelia . L'esterno del Napoli si ispira a lui, da piccolo sceglieva la maglia bianca e disegnava il suo nome sulla schiena, e molti hanno accostato il suo assist di tacco per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023)è l'idolo di Kvaratakhelia . L'esterno del Napoli si ispira a lui, da piccolo sceglieva la maglia bianca e disegnava il suo nome sulla schiena, e molti hanno accostato il suo assist di tacco per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adoir9_ : RT @sportli26181512: Guti: '#Kvaratskhelia, se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo': Parla l'ex centrocampista dei Blancos, idolo sin… - sportli26181512 : Guti: '#Kvaratskhelia, se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo': Parla l'ex centrocampista dei Blancos, idolo s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX REAL - Guti a Kvaratskhelia: 'Non sapevo di essere il suo idolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX REAL - Guti a Kvaratskhelia: 'Non sapevo di essere il suo idolo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX REAL - Guti a Kvaratskhelia: 'Non sapevo di essere il suo idolo' -