Guidonia, scontro tra utraleggeri: morti i piloti. Il generale Frigerio: "Erano esperti". Aperte due inchieste (Di martedì 7 marzo 2023) Una collisione. È questa la possibile causa dello scontro tra due aerei che appartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. I due ultraleggeri si sono schiantati l'uno o contro l'altro oggi a Guidonia, alle porte di Roma causando il decesso dei due piloti. Uno dei due velivoli, utilizzati per l'addestramento, è precipitato su una auto parcheggiata a poca distanza da alcune abitazioni mentre l'altro mezzo è caduto su un campo. Non risultano altri feriti. Sul posto sono intervenuti 118, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La collisione tra i due aerei "è avvenuta nella fase che precede l'atterraggio" e i due mezzi Erano impegnati in un addestramento che "coinvolgeva in tutto quattro velivoli" spiega il generale dell'aeronautica Silvano Frigerio.

