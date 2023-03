Guidonia | scontro tra aerei dell' Aeronautica Velivolo tra le case Morti i piloti

(Di martedì 7 marzo 2023) La tragedia all'altezza diMontecelio, vicino a Roma. I due veivoli sarebbero partiti dall'aeroporto militare per un addestramento e si sono scontrati. Il cordoglioa premier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Guidonia, scontro in volo fra due aerei dell’Aeronautica militare alle porte di Roma: morti i due piloti. ??… - direpuntoit : ?? Vicino Roma due velivoli dell'Aeronautica Militare sono precipitati durante una missione. - RaiTelevideo : ??Due ultraleggeri si sono scontrati in volo sopra #Guidonia Montecelio, alle porte di #Roma. Morti entrambi i pilot… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Guidonia, scontro fra ultraleggeri militari, morti i due piloti. Meloni: le mie più profonde condoglianze - notizienet : Scontro tra ultraleggeri,morti 2 piloti, velivoli 60esimo Stormo - All'altezza di Guidonia Montecelio -

Tragedia all'altezza diMontecelio, vicino a Roma. Due aerei ultraleggeri, del 60esimo Stormo dell'Aeronautica ... Lointorno alle 12. Uno dei due velivoli è caduto in piena campagna, ...La tragedia all'altezza diMontecelio, vicino a Roma. I due veivoli sarebbero partiti dall'aeroporto militare per un addestramento e si sono scontrati. Il cordoglio della premier ...Tragico incidente aereo all'altezza diMontecelio, vicino a Roma. Due aerei Siai dell'Aeronautica militare Piaggio 208, appartenenti al 60° stormo, si sono scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina. I ...

Scontro tra due velivoli dell'Aeronautica a Guidonia: morti i piloti. Un mezzo è precipitato su una palazzina Corriere Roma

Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all'altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. Secondo le prime informazioni, l’incidente – avvenuto stamattina intorno alle 11 – avrebbe coinvo ...Due aerei ultraleggeri si sono scontrati a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, nelle vicinanze di via della Longarina. Dopo l'impatto i due velivoli sono precipitati su un prato. Nulla ...