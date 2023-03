Guidonia, scontro fra due aerei militari alle porte di Roma: morti i piloti – Foto e video (Di martedì 7 marzo 2023) Grave incidente aereo a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, dove due aerei dell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo durante un’esercitazione. morti i due piloti a bordo dei velivoli, precipitati in fiamme uno in un prato vicino un centro commerciale non lontano dal laghetto San Giovanni, un altro tra alcune case nel centro abitato di Colle Fiorito, secondo quanto riporta il sito locale Tiburno.tv. Al momento pare non ci siano altre persone coinvolte. Si tratterebbe di due aerei Piaggio Siae 208 del 60mo Stormo, il reparto dell’Aeronautica militare dell’aeroporto “Alfredo Barbieri” di Guidonia. Dai video che iniziano a circolare dal luogo dell’incidente si apprende che la caduta di uno dei due velivoli ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Grave incidente aereo aMontecelio,di, dove duedell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo durante un’esercitazione.i duea bordo dei velivoli, precipitati in fiamme uno in un prato vicino un centro commerciale non lontano dal laghetto San Giovanni, un altro tra alcune case nel centro abitato di Colle Fiorito, secondo quanto riporta il sito locale Tiburno.tv. Al momento pare non ci siano altre persone coinvolte. Si tratterebbe di duePiaggio Siae 208 del 60mo Stormo, il reparto dell’Aeronautica militare dell’aeroporto “Alfredo Barbieri” di. Daiche iniziano a circolare dal luogo dell’incidente si apprende che la caduta di uno dei due velivoli ...

