Guidonia, precipitano due aerei e uno finisce tra le case: fiamme visibili anche nella Capitale, morti due piloti (Di martedì 7 marzo 2023) Incidente aereo Guidonia: precipitano due aerei e uno finisce tra le casa, anche a Roma sono visibili le fiamme, tutti i dettagli TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Incidente aereoduee unotra le casa,a Roma sonole, tutti i dettagli TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Guidonia, due ultraleggeri si scontrano in volo e precipitano - uffacheppa : RT @tempoweb: #Guidonia, scontro tra due aerei: precipitano e prendono fuoco #roma #7marzo #iltempoquotidiano - bizcommunityit : Aerei militari precipitano tra le case: due morti - babetta123 : Aerei militari precipitano tra le case: due morti - Virus1979C : RT @Gazzettino: #guidonia, due aerei militari si scontrano in volo e precipitano: uno finisce tra i palazzi, l'altro in un campo. Morti due… -