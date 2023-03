Guidonia Montecelio. Sono il Ten. Col. Daniele Cipriano ed il Magg. Marco Meneghello i piloti morti nel tragico incidente aereo di stamane (Di martedì 7 marzo 2023) Cronache Cittadine Guidonia Montecelio – Nel tragico incidente che nella mattinata di oggi, 7 Marzo, ha visto due aerei dell’Aeronautica Militare Italiana L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 7 marzo 2023) Cronache Cittadine– Nelche nella mattinata di oggi, 7 Marzo, ha visto due aerei dell’Aeronautica Militare Italiana L'articolo Cronache Cittadine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Scontro tra aerei militari a Guidonia Montecelio, morti i due piloti: diretta video - FilippoGiovan17 : RT @dariodangelo91: ?????? Tragedia nei cieli di #Guidonia Montecelio. Morti due piloti durante un volo di addestramento a bordo di velivoli d… - donyp00288476 : RT @agambella: Sfortunatamente due aerei da addestramento U-208 dell'Aeronautica Militare Italiana (60° Stormo) si sono scontrati in volo,… - BaldassarreEU : Cordoglio per la scomparsa dei due piloti che questa mattina volavano sulla base militare di Guidonia Montecelio. Riposate in pace. ?? - valeegiu1 : RT @roccapresidente: Esprimo profondo cordoglio per i piloti morti nello scontro tra due aerei da addestramento a Guidonia Montecelio. Un g… -