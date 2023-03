Guidonia Montecelio Collisione in volo tra due aerei militari Siai U-208 nei cieli di Collefiorito Un aereo tra le case Morti i piloti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaRomaLazio : Scontro tra ultraleggeri,morti 2 piloti, velivoli 60esimo Stormo. All'altezza di Guidonia Montecelio #ANSA - Gardella90 : RT @dariodangelo91: ?????? Tragedia nei cieli di #Guidonia Montecelio. Morti due piloti durante un volo di addestramento a bordo di velivoli d… - antbar12 : RT @agambella: Sfortunatamente due aerei da addestramento U-208 dell'Aeronautica Militare Italiana (60° Stormo) si sono scontrati in volo,… - localteamtv : Scontro tra aerei militari a Guidonia Montecelio, morti i due piloti: diretta video - TgrRai : Morti due piloti in uno scontro tra due velivoli militari oggi #7marzo all'altezza di Guidonia Montecelio, centro a… -

Due piloti dell'Aeronautica militare sono morti nello schianto tra i due aerei che stavano pilotando durante un'esercitazione nei cieli di, alle porte di Roma. I due mezzi, stando a prime informazioni si tratterebbe di Piaggio Siae 208 del 60mo Stormo , il reparto dell'Aeronautica militare dell'aeroporto "Alfredo ...Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all'altezza di, centro alle porte di Roma. I due velivoli sono precipitati su un prato non lontano da via Longarina e i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. Sul posto polizia, ...Tragedia all'altezza di, vicino a Roma. Due aerei ultraleggeri, del 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, si sono scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina. I due ...

