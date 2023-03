Guidonia | incidente aerei | il governatore del Lazio Rocca | “Cordoglio per i due piloti morti nello scontro”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : #Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrati… - GiorgiaMeloni : La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie d… - MinisteroDifesa : La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale a… - ScajolaM : Questa mattina hanno perso la vita, nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, il tenente colonnello… - infoitinterno : Incidente aereo Guidonia: precipitati due velivoli U -

"Con grande tristezza ho appreso la notizia del tragicoche ha coinvolto due velivoli della Nostra Aeronautica Militare nei cieli di". E' quanto ha dichiarato il Sottosegretario ...Lo afferma in una nota il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto in relazione all'di. L'inchiesta dell'Aeronautica La notizia è stata comunicata alle famiglie dei due Ufficiali, ...'La notizia della morte dei due piloti dell'Aeronautica militare nell'aereo avvenuto a, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde ...

Scontro tra due velivoli dell'Aeronautica a Guidonia: morti i piloti. Un mezzo è precipitato tra le case Corriere Roma

«Era una persona d'oro, una persona speciale. Ha dato veramente l'anima e la vita. Mio fratello non volava per mestiere. Lo faceva davvero per passione. L'ha fatto da sempre, ...Due piloti esperti, entrambe con moltissime ore di volo alle spalle: Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono le uniche vittime del tragico incidente avvenuto nei cieli sopra Guidonia, dove i loro ve ...