Guidonia | è il maggiore Meneghello il pilota della manovra da eroe I testimoni | «Uscito vivo gridava aiuto | poi l’esplosione» – il video

È stato il maggiore Marco Meneghello a riuscire a manovrare il suo aereo, mentre precipitava, facendolo atterrare su un'auto in strada evitando i palazzi circostanti. «O è stato un eroe o c'è stato un miracolo» aveva detto il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo. Nessun miracolo, è stata la manovra virtuosa dell'ufficiale a permettere al suo velivolo, uno dei due aerei dell'Aeronautica militare coinvolti in un incidente in volo, di atterrare senza provocare gravi danni alle case. Come ricostruisce Repubblica, il maggiore aveva perso il controllo del velivolo mentre si trovava sopra il centro abitato di Colle Fiorito, alle porte di Roma. È però riuscito a manovrare l'aereo atterrando sulla strada, in via delle Margherite.

