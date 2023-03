Guidonia | due aerei militari si scontrano in aria | uno precipita tra le case | morti entrambi i piloti

Leggi su tpi

(Di martedì 7 marzo 2023) Duedel 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare si sono scontrati inall’altezza diMontecelio, alle porte di Roma: un velivolo èto in un campo, l’altro è caduto tra le, generando un incendio in strada che ha coinvolto anche un’auto parcheggiata.in volo si sono scontrati pic.twitter.com/MelgRv1xp7 — RobyJJDunbar (@RrRosci) March 7, 2023 Isono deceduti nello schianto, non ci sono altre vittime né feriti. Sul posto sono accorsi polizia, carabinieri e personale del 118. Secondo quanto reso noto dall’Aeronautica, due velivoli U-208 del 60/o Stormo di, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, “sarebbero entrati in collisione, per cause al ...